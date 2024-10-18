بعد ظهوره مع جنا عمرو دياب .. مشعل تمر يصدر ألبومه الغنائي الأول

يستعد الفنان السعودي الصاعد مشعل تمر، لإصدار ألبومه الأول “Home Is Changing” أو “الوطن يتغير”، الذي يضم 33 أغنية، كلًا منها مختلف عن الآخر.

الأغاني مُقسمة إلى خمسة فصول، يمثل كل منها موضوعًا مختلفًا، وهم: “THE DEEP، وTHE HEART، وTHE HEARTBREAK، وTHE DREAM، وTHE RETURN”، ويطرحهم على طريقة الفيديو كليب، إذ تم تصويرهم في الطائف.

وتصدر مشعل تمر التريند مؤخرًا، بعد ظهور لافت مع جنا عمرو دياب في حفل “BRIT”، والذي يُسمى النسخة البريطانية من حفل توزيع جوائز “غرامي”، وأعاد مشعل استخدام الأغنية المصرية الشهيرة “بابا فين” ولفت بها الأنظار، إذ حققت نجاحًا كبيرًا حين طُرحت لأول مرة في 2002.

تفاصيل ألبوم مشعل تمر الجديد

يبدأ الألبوم الجديد HOME IS CHANGING بأغنية “ATARAXIA”، وهي أغنية تجمع بين آلة البيانو وإيقاع مستوحى من موسيقى الهيب هوب، ومن بين الأغاني الجديدة، كما يتضمن الألبوم الأغاني المنفردة، التي تم إصدارها مؤخرًا “KEEP IT UP”، و”ITTY BITTY”، و”BABA FEIN”.

يعتبر مشغل تمر أول فنان شاب من بلده يترك بصمة في صناعة الموسيقى العالمية، وذلك في عام 2020 عندما أصبح أول فنان سعودي يوقع مع شركة تسجيلات كبيرة، إذ يغني مشعل باللغات الإسبانية والإنجليزية والعربية، كما كان الحدث أول حفل موسيقي سعودي كامل على الإطلاق بدعم من الموسيقيتين السعوديتين Fulana و Tamtam.

صدى البلد