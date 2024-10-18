مناوي: أتوجه إلى باريس لبحث حلول للأزمة السودانية مع عدد من المسؤولين ومنظمات المجتمع الدولي

قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي بإنني أتوجه إلى باريس لبحث حلول للأزمة السودانية مع عدد من المسؤولين ومنظمات المجتمع الدولي. الجزيرة – السودان

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