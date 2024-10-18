محمد طاهر عمر يتفقد سير العمل بشركة مانوب المغربية للتعدين بولاية نهر النيل

تفقد المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة محمد طاهر عمر سير العمل بشركة مانوب المغربية للتعدين بولاية نهر النيل ويتعهد بتذليل كافة العقبات التي تواجه عمل الشركة مما يسهم في زيادة الإنتاج ودعم الاقتصاد بالبلاد. الجزيرة – السودان

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