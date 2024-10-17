احتفل نجوم المنتخب السوداني بفوزهم الكبير والتاريخي على المنتخب الغاني بهدفين دون رد ضمن تصفيات أمم أفريقيا 2025 بالمغرب. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد احتفل نجوم صقور الجديان, مع جمهورهم السوداني, داخل ملعب شهداء بنينا بليبيا, الذي احتضن المباراة. وكان احتفال قائد المنتخب رمضان عجب, الأشهر حيث رصدته العدسات وهو يحتفل بإشارة قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان, “الزردية”, التي كان قد أطلقها في وقت سابق ووجدت رواجاً واسعاً. محمد عثمان _ الخرطوم النيلين

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة.. قائد المنتخب السوداني يحتفل بالانتصار التاريخي على غانا بــ(زردية) البرهان الشهيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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