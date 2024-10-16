شبكة أطباء السودان تُدين احتجاز الدعم السريع لشحنة أدوية تتبع لأطباء بلا حدود

احتجزت قوةٌ من الدعم السريع، شحنة أدوية تتبع لمنظمة أطباء بلا حدود كانت في طريقها إلى مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض، كما تمّ احتجاز سائقها. كان من المتوقع أن تساهم الإمدادات الطبية المحتجزة في دعم النازحين وتعزيز الصحة الأولية للمتأثرين بالحرب.

وأدانت شبكة أطباء السودان في بيانٍ، اليوم الأربعاء، نهب واحتجاز المواد الإغاثية والإمدادات الطبية، وإعاقة أعمال المنظمات الدولية وقطع الطريق أمامها، وعرقلة كل الجُهُود الإنسانية تجاه النازحين والمُهجّرين قسرياً. إنّ هذا الأمر يتعارض مع التزام الدعم السريع باتفاق جنيف للأعمال الإنسانية، ويعيق عمليات الإغاثة الدولية ويعرقل التدخُّلات لصالح المدنيين المُتأثِّرين بالحرب.

صحيفة السوداني