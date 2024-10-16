احتجزت قوةٌ من الدعم السريع، شحنة أدوية تتبع لمنظمة أطباء بلا حدود كانت في طريقها إلى مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض، كما تمّ احتجاز سائقها. كان من المتوقع أن تساهم الإمدادات الطبية المحتجزة في دعم النازحين وتعزيز الصحة الأولية للمتأثرين بالحرب.
وأدانت شبكة أطباء السودان في بيانٍ، اليوم الأربعاء، نهب واحتجاز المواد الإغاثية والإمدادات الطبية، وإعاقة أعمال المنظمات الدولية وقطع الطريق أمامها، وعرقلة كل الجُهُود الإنسانية تجاه النازحين والمُهجّرين قسرياً. إنّ هذا الأمر يتعارض مع التزام الدعم السريع باتفاق جنيف للأعمال الإنسانية، ويعيق عمليات الإغاثة الدولية ويعرقل التدخُّلات لصالح المدنيين المُتأثِّرين بالحرب.
صحيفة السوداني
كانت هذه تفاصيل خبر شبكة أطباء السودان تُدين احتجاز الدعم السريع لشحنة أدوية تتبع لأطباء بلا حدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.