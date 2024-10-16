إدارة الكهرباء تعلن إكتمال صيانة المحطات والخطوط الناقلة وانتهاء البرمجة

أكدت إدارة الكهرباء خلال التقرير الذي قدمته لاجتماع اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الازمة بولاية الخرطوم في اجتماعها اليوم برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة أكدت إكتمال عمليات الصيانة للمحطات التحويلية وخطوط الضغط العالي التي أدت خلال إلى برمجة قطوعات الكهرباء وباكتمال الصيانة سيتسقر التيار الكهربائي.

وأثنى الإجتماع على العاملين في قطاع النقل والتوزيع بالكهرباء الذين ظلوا يعملون طوال عشرين يوما في صيانة الأعطال ويعملون في ظروف غاية في الصعوبة وبامكانيات محدودة غير أن خبراتهم التراكمية اسهمت في إستمرار الخدمة .

في الأثناء وقف الإجتماع على الأعمال التي تتم لتعزيز الأوضاع في منطقة الحلفايا وشمال بحري بتوفير الدعم الغذائي للتكايا والصحي وتوفير الإمداد الدوائي والمساعي المبذولة لإعادة الكهرباء والمياه .

وأمن الإجتماع على إستمرار اعمال النظافة وتنفيذ حملات الرش بالمبيدات لخفض الإصابات الملاريا.

سونا