اللجنة الفنية لامتحانات الشهادة السودانية “المؤجلة” تعلن اكتمال تنفيذ الجوانب الفنية

أعلنت اللجنة الفنية لامتحانات الشهادة السودانية “المؤجلة” 2023، اكتمال تنفيذ الجوانب الفنية ، وبدء الخطوات العملية في مراحل “الكنترول” وإعلان المعلمين للالتحاق بـ “الكنترول”.

وطالب رئيس اللجنة، الوزير المفوض لوزارة التربية والتعليم، أحمد المنصوري، بأهمية تضافر الجهود الرسمية والشعبية لتمكين الطلاب من الوصول إلى مراكز الامتحانات، والعمل المستمر لإنجاحها. الحدث السوداني

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