قصص وتفاصيل مروعة على لسان سكان توتي

*الفريق العطا:نريد أن يشهد العالم أن كل أسرة تريد الخروج من توتي عليها أن تدفع مبلغ ه مليار جنيه*

*والي الخرطوم :ظللنا نتابع ونتألم للغاية لأوضاع سكان توتي*

قصص وتفاصيل مروعة على لسان سكان توتي خلال زيارة عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن ياسر العطا ووالي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم لمركز إيواء سكان توتي الذين تم إجلاءهم لتخليصهم من الموت تحت وطأة ممارسات المليشيا المتمردة وبعضهم يعاني من المرض من شدة التعذيب والقهر والحصار.

الفريق ياسر العطا قال : نريد أن يشهد العالم أن كل أسرة تريد الخروج من توتي عليها أن تدفع مبلغ ه مليار جنيه وأضاف نريد أن يعلم العالم أن هناك اجبار للقاصرات للزواج من الجنجويد فليعلم العالم أن بنات السودان الآن يتم بيعهن في أسواق دارفور والدول الأفريقية يتم ذلك تحت دعاوي محاربة الدولة لجلب الديمقراطية لذلك سنقاتل الجنجويد حتى القضاء عليهم تماماً دفاعا عن حرائر السودان لافتاً أن الشعب السودان تعرض لأكبر حرب إبادة وسرقه وقتل واغتصاب وأعرب العطا عن تقدير الدولة لصمود سكان توتى وكل المواطنين المحاصرين في كل بقاع السودان وتعهد بقيام القوات المسلحة لواجباتها تجاه المواطن . مؤكدا أن النصر قادم

والي الخرطوم قال : ظللنا طوال الفترة السابقة نتابع أحوال أهالي توتي والأهوال التى تعرضوا لها جراء الإرهاب الذي مارسته المليشيا المتمردة مما يعكس وحشيتها وتجردها من أبسط القيم والأخلاق وأضاف والي الخرطوم :ظللنا نتابع ونتألم للغاية لأوضاع سكان توتي وتعهد بتوفير كل إحتياجات الإيواء والعلاج وتقديم الرعاية والارشاد النفسي للأطفال الذي تعرضوا لأذى نفسي من تلك الممارسات.

وكان وزير التنمية الاجتماعية الأستاذ صديق فريني والمديرين التنفيذين لمحليات كرري والخرطوم قد شاركوا في الزيارة وقاموا باعداد مراكز الايواء ولا يزالون يعملون على استقبال القادمين الجدد.

المصدر إعلام ولاية الخرطوم