والي الشمالية يؤكد الاهتمام بتطوير المرافق الشبابية والرياضية

اطلع والي الولاية الشمالية الاستاذ عابدين عوض الله لدى لقائه بمكتبه الاثنين الامين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بالولاية الاستاذ عزالدين محمد السيد، على سير العمل والأداء بالمجلس وخططه للنهوض بالعمل الشبابي والرياضي بالولاية. وقال الامين العام للمجلس في تصريح(لسونا) إن والي الشمالية مهتم بتنمية قدرات الشباب ليكون لهم دور ريادي في المجتمع وفي مجالات التنمية المختلفة، ومشاركة في برامج إعادة اعمار المناطق التي تضررت من الأمطار والسيول. وقال إن أولوية المجلس خلال المرحلة المقبلة تطوير البنيات التحتية للاندية ومراكز الشباب والاستادات . سونا

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