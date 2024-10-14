نيمار يفضّ شجار ملاكمة.. وطليقة بيفول سعيدة بهزيمته

فاز البريطاني كريس أوبانك بسهولة على غريمه كميل شيريميتا السبت، لكن الدراما الحقيقية حصلت بعد النزال عندما اقتحم مواطنه الملاكم كونور بن الحلبة ليتشاجر معه ثم تدخل البرازيلي نيمار مهاجم الهلال السعودي وصديق أوبانك لفض الاشتباك ثم التقط صورة مع الملاكم واللقب.

من جهته، حدد تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه في السعودية، موعد نزال كريس أوبانك جونيور أمام كونور بن وسيكون في مايو 2025، كما عبر عن رغبته في نزال إعادة بين آرتر بيتربيف الفائز على ديمتري بيفول بعد 12 جولة ورحب الملاكمان بالفكرة.

بيد أن الدراما كانت في مواقع التواصل إذ عبرت إيكاترينا طليقة الملاكم الروسي بيفول عن سعادتها بخسارته نزال السبت على لقب العالم بالوزن الخفيف، وكتبت على حسابها: «كارما» (وهو التعبير الدارج في حصول الشخص السيئ على نتيجة أفعاله). أرتور أنا سعيدة من أجلك والآن عليّ أنا العمل في المحكمة. هذا ما تستحقه، شعرت بالخوف بيفول.

صحيفة الخليج