زيارة البرهان لمنطقة جبل موية تحمل أكثر من دلالة

زيارة البرهان لمنطقة جبل موية صباح هذا اليوم تحمل أكثر من دلالة أهمها أن خطة الجيش لتحرير وسط البلاد تمضي علي قدمٍ وساق .. • لايعرف قيمة ورمزية زيارة القائد للضباط والجنود المقاتلين عقب تضحياتهم لتحرير منطقةٍ ما إلا من عاش وعايش تلك اللحظات .. • قريباً .. وقريباً جداً بإذن الله ستتكرر مثل هذه الزيارات والمشاهد .. • ويومئذٍ سيفرح المؤمنون بنصر الله .. • نصرٌ من الله وفتحٌ قريب .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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