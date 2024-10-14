قافلة للمجلس القومي للدفاع المدني لإسناد القوات المسلحة وتطهير الخرطوم

يستعد المجلس القومي للدفاع المدني لتسيير قافلة إسناد القوات المسلحة في معركة الكرامة وتطهير وتعقيم ولاية الخرطوم خلال الأيام القليلة القادمة.
وتاتي المبادرة في إطار التوجه العام لاسناد القوات المسلحة في معركة الكرامة إضافة للمسؤولية المجتمعية للدفاع المدني في ترتيب العودة الآمنة لمواطني ولاية الخرطوم بالتعقيم والتطهير والتأكد من سلامة المنطقة من المتفجرات و الجثث وغيرها من مخلفات الحرب خاصة في محلية بحري.
الجدير بالذكر أن الدفاع المدني نفذ مرحلتين سابقتين من المبادرة ويزمع القيام بالمرحلة الثالثة من المبادرة في المناطق المحررة في الخرطوم وفي الولايات الجزيرة وسنار باستخدام آليات وأجهزة حديثة .
سونا
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