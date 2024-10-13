برشلونة يحذر الاتحاد الإسباني بسبب يامال

وجه برشلونة تحذيرا إلى منتخب إسبانيا، بشأن نجمه المصاب لامين يامال.
وتعرض يامال لإصابة خلال المشاركة مع إسبانيا أمام الدنمارك في الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية، حيث غادر الملعب يعرج بعد تعرضه للعديد من المخالفات من قبل لاعبي المنافس.
وخضع يامال للفحوصات الأولية في الملعب والتي أشارت إلى وجود آلام عضلية في الساق اليسرى.
ووفقا لصحيفة “سبورت” الإسبانية، وجه برشلونة تحذيرا قاطعا إلى الاتحاد الإسباني، يفيد بضرورة إعفاء اللاعب من الاستمرار في معسكر الماتادور والعودة إلى النادي الكتالوني.
وأشارت الصحيفة إلى أن الوضع لا يزال غير واضح حتى الآن، لكن الأكيد أن اللاعب لن يشارك في المباراة المقبلة ضد صربيا، لتجنب انتكاسة محتملة وتعرضه لمضاعفات بدنية أكبر.
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