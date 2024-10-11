الجيش السوداني خطف مقطع فيديو متداول الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وذلك بعد تداوله على نطاق واسع. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع احتفال مُسن سوداني باحتفالات الجيش الأخيرة على قوات الدعم السريع بالعاصمة الخرطوم وعدد من المدن. الرجل المُسن تفاعل مع احتفالات جنود الجيش وهو جالس على “الكرسي” ويتابع بشغف شاشة تلفزيون السودان, التي قامت بنشر احتفالات جنود القوات المسلحة. جمهور مواقع التواصل الاجتماعي, وبحسب تعليقاته التي رصدها محرر موقع النيلين, تفاعل مع فرحة الرجل, حيث كتب أحد المتابعين: (خليتنا نبكي يا حاج وعقبال الفرح الأكبر). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. فرحة عارمة لمُسن سوداني لحظة مشاهدته انتصارات الجيش الأخيرة على الدعم السريع والجمهور يعلق: (خليتنا نبكي يا حاج) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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