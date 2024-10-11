قوات الشرطة بالنهود تؤكد جاهزيتها لدحر التمرد

أكد الأمين العام لحكومة ولاية غرب كردفان الاستاذ صبري يوسف جبارة جابر دعم واسناد والي الولاية الدكتور عصام الدين هرون لجميع الاجهزة الأمنية التي تدافع عن الأرض والعرض.

وحيا سعادته بإسم السيد الوالي مجاهدات القوات المسلحة في جميع المحاور كما حيا المقاومة الشعبية لدعم القوات المسلحة بمحلية النهود وقوات الاحتياط والمستنفرين.

وقال ان قوات الشرطة بجميع تقسيماتها اليوم تجدد وقفتها واستبسالها وقتالها مع القوات المسلحة في خندق واحد دفاعاً عن الاطفال والامهات والعجزة والمهجرين واللاجئين بالولاية.

واكد مقدرتهم على دحر المرتزقة المأجورين من كل شبر بأرض الوطن.

جاء ذلك اثناء مخاطبته للتظاهرة الأمنية التي نفذتها اليوم قوات الشرطة بجميع تقسيماتها والتي انطلق من امام رئاسة شرطة الولاية بمحلية النهود.

ومن جانبه جدد مدير شرطة الولاية عميد شرطة حقوقي دكتور المعز عبدالقادر ، مساندة قوات الشرطة وقتالها في خندق واحد مع القوات المسلحة في معركة الكرامة التي تخوضها ضد مليشيا الدعم السريع المتمردة. وأكد ان غرب كردفان في القريب العاجل بقدرة الله وعزيمة الرجال ستكون آمنة مطمئنة.

وحيا سعادته جميع القوات النظامية المشاركة في تظاهرة قوات الشرطة، وطمأن مواطن محلية النهود بقدرة قوات الشرطة لدحر اي تمرد واقع او متوقع على المواطن وقطع القول بكذب وافتراء الشائعات المغرضة والمنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تحبط الهمم وتحاول النيل من أمن وسلامة انسان محلية النهود.

وختم بالقول من يريد قتالنا يلتقي بنا في الميدان.

سونا