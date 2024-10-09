جدل في مصر بسبب النشيد الوطني بالإنجليزية

أثار مقطع فيديو مصور من إحدى المدارس حالة من الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، يظهر فيه طالب يردد النشيد الوطني في طابور الصباح باللغة الإنجليزية.
المقطع مدته 50 ثانية وأثار حالة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي وسط تساؤلات عن سبب ترديده لكلمات النشيد الوطني بلغة أخرى.
وبحسب وسائل إعلام مصرية فإن الطالب الذي ردد النشيد باللغة الإنجليزية يدعى أحمد هاني.
ويأتي سبب السخرية الجدل من كونه يردد النشيد الوطني المصري في مدرسة مصرية وهو يتكلم بلغة أخرى وسط إعجاب الحضور من المصريين، وسط تساؤلات عن الهدف من ذلك.
واعتبر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن ترديد النشيد الوطني بالإنجليزية هو “عقدة الخواجة” وهو مصطلح يعني الانبهار بالغرب وتقليده دون مبرر حتى في أبسط الأشياء التي قد لا تستحق ذلك.
وحقيقة الأمر أنه ورغم انتشار الفيديو الواسع إلا أنه قديم ويعود تاريخه لشهر سبتمبر من عام 2023، لكن إعادة نشره بالتزامن مع احتفالات أكتوبر فتحت الجدل بشأنه.
وتلزم وزارة التربية والتعليم في مصر جميع المدارس الحكومية منها والخاصة والدولية بتحية العلم على أن يؤدي الطلاب وهيئة التدريس النشيد الوطني في طابور الصباح خلال عام 2024/2025 الدراسي.
سكاي نيوز
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