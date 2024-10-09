الجوازات تبشر السودانيين في الرياض

اعلنت الادارة العامة للجوازات والهجرة عبر صفحتها الرسمية عن ارسال عدد 10248 جواز سفر الى سفارة السودان في الرياض، وذلك في اطار تسهيل معاملات السودانيين وتسهيل عملية استخراج اوراقهم الرسمية.

يذكر ان الجوازات ارسلت اكثر من 40,000 جواز سفر في اخر شهرين ، الى سفارة السودان في الرياض وقنصلية السودان بجدة.

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