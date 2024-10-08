بعد انتهاء أزمتها الزوجية.. شيرين عبدالوهاب في دبي

تستعد الفنانة شيرين عبدالوهاب لإحياء حفل غنائي جديد في دبي، والذي يعتبر الأول لها، بعد انتهاء أزمتها الزوجية، التي تسببت مؤخرًا في إلغاءها أكثر من حفل غنائي، وأبعدتها عن الساحة الفنية لفترة طويلة.

وروجت الشركة المنظمة لحفل شيرين عبدالوهاب، عبر حسابها الرسمي «انستجرام»، وذلك من خلال نشر فيديو ترويجي يضم مجموعة من صورها وأغانيها الشهيرة؛ معلقة: «شيرين عبدالوهاب في دبي قريبًا»، ولم يتم الكشف عن تفاصيل الموعد ومكان الحفل.

وتفاعل عدد كبير من محبي شيرين عبدالوهاب مع مقطع الفيديو، معلقين: «يا هلا بصوت مصر»، «نورت صوت مصر الغاليه ام مريم بانتظارها تكسر الدنيا»، «يارب حسام ما يسوي مشاكل وتكنسل»، «اخيرًا صوت مصر»، «رح تكسر الدنيا كعادتها وحشتنا»، «ملكة الاحساس والمشاعر وصلت».

الجدير بالذكر أن الفنانة شيرين عبدالوهاب، حرصت على الاحتفال بالذكرى الـ51 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وكتبت شيرين عبدالوهاب عبر حسابها على «x»: «انتصارات بتجدد فينا روح العزة والفخر.. فكل التحية لأبطالنا وشهدائنا وكل سنة ومصر الغالية بخير وأمان».

المصري اليوم