حرصت الفنانة مي عمر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.
تألقت مي عمر في الصور بـ لوك جديد و غير تقليدي، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بالقماش المطرز بالكامل.
نسقت مي عمر مع إطلالتها مجموعة من الإكسسوارات والمجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة، وأكملت إطلالتها بكلاتش صغير ملون.
أما من الناحية الجمالية، اعتمدت مي عمر على تسريحة الشعر القصير المنسدل، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.
صدى البلد
كانت هذه تفاصيل خبر مي عمر تثير ضجة على السوشيال ميديا ب لوك جديد – شاهد الصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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