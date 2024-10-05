هل “خدع” ريال مدريد منتخب فرنسا بشأن كيليان مبابي؟

تثير المشاركة المحتملة لـكيليان مبابي في مباراة بين ريال مدريد وفياريال بالدوري الإسباني السبت، تساؤلات لدى منتخب فرنسا، بعدما تجنّب المدرب ديدييه ديشان استدعاءه لمعسكره المقبل، كي يتمكّن من التعافي.

صحيفة “ليكيب” الفرنسية أوردت أن وجود مبابي ضمن قائمة اللاعبين الذين استدعاهم المدرب كارلو أنشيلوتي لمواجهة فياريال، “أثار حيرة في فرنسا ومنتخبها”، بعد غياب قائده عن قائمة ديشان.

وقبل اتخاذه هذا القرار الخميس، تحدث المدرب مع مبابي، الذي أبلغه أنه لا يشعر بأنه في قمة مستواه، وأنه بحاجة إلى التعافي مرة أخرى.

وقال ديشان إنه لا يريد “المجازفة” في هذا الصدد، واتفق مع اللاعب على تأجيل انضمامه إلى المنتخب حتى معسكره المقبل.

لكن ديشان وطاقمه الفني “فوجئا” الجمعة، بعدما اكتشفا أن أنشيلوتي استدعى مبابي للمباراة ضد فياريال، بحسب “ليكيب”.

وأشارت إلى أن ديشان اعتبر دوماً أنه يستطيع استدعاء لاعب، حين يصبح جاهزاً للعب. وإذا خاض مبابي المباراة السبت، بعدما لعب نحو 40 دقيقة أمام ليل الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، فسيكون صعباً عدم اعتباره جاهزاً للعب، رغم تأكيد أنشيلوتي أن “مشكلته لم تُحلّ بنسبة 100%”.

الطاقمان الطبيان لريال مدريد ومنتخب فرنسا، تواصلا منذ إصابة مبابي في فخذه الأيسر أمام ألافيس في 24 سبتمبر.

ولكن يبدو أن “سوء الفهم لا يزال قائماً”، وفق “ليكيب”، علماً أن اللاعب عاد بعد 8 أيام على إصابته، بعدما أفادت معلومات غير رسمية بغيابه لثلاثة أسابيع.

وإذا خاض المباراة ضد فياريال، “فقد يشعر ديشان بأنه تعرّض للخداع قليلاً”، بحسب الصحيفة.

الشرق