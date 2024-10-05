أنيت ويبر: سيواصل الاتحاد الأوروبي وضع السودان على رأس أولوياته

قالت أنيت ويبر الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة القرن الإفريقي بأنه سيواصل الاتحاد الأوروبي وضع السودان على رأس أولوياته. الجزيرة – السودان

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