الحرب الإقليمية الآن

بقيت خطوة واحدة وتصبح «الحرب الإقليمية» قائمة فى الشرق الأوسط والمنطقة العربية خاصة، وهى التدخل الإيرانى المباشر فى تحويل «حرب الساحات» إلى حرب الإقليم كاملة الشروط. وإذا كانت إسرائيل قد بلعت الطُعْم الإيرانى قبل عام عندما جرى هجوم حماس على غلاف غزة؛ فإن إسرائيل تسعى سعيا حادا إلى استدراج طهران بطُعْم الهجوم على حزب الله. والحقيقة أن الطعم الإسرائيلى بدأ مع اغتيال «اسماعيل هنية» رئيس المكتب السياسى لحماس فى قلب العاصمة طهران؛ والآن فإن تحركاته التكنولوجية اقترن فيها ما هو مخادع بما هو صريح فى طاقاته التفجيرية. استخدام «البادجير» لإصابة قرابة ثلاثة آلاف من مقاتلى حزب الله؛ مقترنا بهجمات ذات طاقة تفجيرية عالية على الضاحية الجنوبية لبيروت معقل حزب الله أخذت فى طريقها شخصية هامة مثل «إبراهيم عقيل» الذى حل محل «فؤاد شكر» فى قيادة القوات الخاصة، دفعت حزب الله إلى مزيد من الاندفاع فى إطلاق الصواريخ على حيفا وقواعد عسكرية إسرائيلية فى شمال إسرائيل.

والحقيقة هى أن إقليمية الحرب قائمة منذ بدايتها، فالأطراف التى وفرت نيرانها للحرب تدخلت منذ البداية مثل حزب الله اللبنانى، وباقى التوابع الإيرانية فى اليمن والعراق وسوريا. ومن ناحيتها اعتبرت إسرائيل أن الحرب إقليمية منذ وقت طويل؛ فقد تدخلت بعمليات حربية فى سوريا والعراق، ولم تتوان عن القيام بحروب «الظل» داخل إيران نفسها. ولكن ما بات يجرى الحديث عنه الآن هو المواجهة المباشرة بين إسرائيل وإيران؛ وما يمكن استنتاجه الآن من السلوك الإسرائيلى أن إستراتيجيتها باتت قائمة ليس فقط على تقليم أظافر ميليشيات توابع طهران وإنما الدخول مع إيران فى مواجهة مباشرة تؤدى إلى إجهاض كامل للبرنامج النووى الإيرانى. الأرجح أن نيتانياهو يجد فى الانتخابات الأمريكية نافذة لحسم الحرب دون تدخلات غربية تزعج الرأى العام فى إسرائيل ومعه المؤسسة الأمنية التى يرى العقلاء منها أن إسرائيل قد تمددت بأكثر مما ينبغى.

د. عبدالمنعم سعيد – بوابة الأهرام

