وجه والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة وضع كل أجهزة محلية بحري للعمل كخلية أزمة لمقابلة حالة الطوارئ لوضع تدابير عاجلة تجاه مواطني المناطق التي تم تطهيرها من التمرد ببحري بعد دخول القوات المسلحة والقوات النظامية الاخري المشاركة في معركة الكرامة

جاء ذلك خلال زيارته اليوم لمقر نافذة بحري بحضور المدير التنفيذي لمحلية بحري عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن وقيادات الجهاز التنفيذي بالمحلية.

وقال أن وضع المواطنين الذين كانوا تحت الحصار يتطلب تحركا عاجلا لتقديم العون الصحي والغذائي والنظر على وجه السرعة لاستعادة خدمات المياه والكهرباء وأشار الى الترتيبات الجارية مع قيادة العمليات العسكرية لتأمين المواطنين وتمشيط كامل المناطق التي تم تطهيرها من أي مخاطر متعلقة بمخلفات القذائف وجثث العدو.

هذا وقد انخرطت اجهزة محلية بحري في العمل لتقديم المساعدات الطارئة مع الأجهزة المختصة. المصدر إعلام ولاية الخرطوم

كانت هذه تفاصيل خبر والي الخرطوم يوجه سلطات بحري بوضع تدابير عاجلة لمقابلة إحتياجات المواطنين الناجين من حصار المليشيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.