شاهد بالفيديو.. أسطورة كرة القدم المصرية: (قضيت أجمل أيام حياتي في السودان وحزين لما يحدث فيه والخير كله موجود بالسودان)

تحدث أسطورة كرة القدم المصرية عن الوضع الذي يعيشه السودان, بعد الحرب التي نشبت بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وتسببت حرب السودان في مقتل الآلاف ونزوح الملايين من العاصمة الخرطوم وغيرها من الولايات السودانية.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد تحدث أسطورة حراسة المرمى في مصر عصام الحضري, في مقطع فيديو قصير عن الوضع في السوداني.
الحارس الملقب بالسد العالي, والذي سبق له اللعب في السودان بعد أن مثل نادي المريخ أكثر من موسم, عبر عن حزنه لما يحدث في السودان.
وقال الحضري بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين: (حارس مرمى المريخ السابق المصري عصام الحضري: قضيت أجمل أيام حياتي في السودان وحزين لما يحدث لكن كل حاجة حا تعدي إن شاء الله والخير كله موجود في البلد دي).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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