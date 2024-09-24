حمادة هلال يتصدر التريند بسبب مي عز الدين.. ما القصة؟

تصدر اسم الفنان حمادة هلال تريند محرك البحث «جوجل»، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تداول اخبار عن انضمام الفنانة مي عزالدين للجزء الخامس من مسلسل المداح في سباق رمضان لعام 2025.

وأكد حمادة خلال لقائه عبر احدى المنصات الإماراتية أنه يتمنى انضمامها للمسلسل خصوصا أنها من جمهوره كما صرحت له.

وكشف لأول مرة خلال اللقاء أنه استعار بعض الأوراد من مي عز الدين ليستخدمها في أحداث المسلسل قائلا: «مي دي أختي ونجمة كبيرة وهي فاجئني إنها من جمهور المداح ومعرفش هتزعل مني ولا لأ بس انا خدت أوراد منها استخدمتها في المداح».

مسلسل «المداح- أسطورة العودة» بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبدالعزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي، تأليف أمين جمال، وليد أبوالمجد، شريف يسري، إخراج أحمد سمير فرج.

المصري اليوم