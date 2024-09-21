النيابة السعودية تحذر من “سلوكيات منافية للذوق العام” قبيل احتفالات العيد الوطني

مع اقتراب السعودية الاحتفال باليوم الوطني السعودي في الـ 23 من سبتمبر، حذرت النيابة العامة في المملكة من “ارتكاب سلوكيات منافية” للذوق في الأماكن العامة.

وقالت النيابة العامة السعودية في منشور عبر منصة “إكس” إن “لائحة المحافظة على الذوق العام احترام الأماكن العامة ومرتاديها وعدم ارتكاب السلوكيات المنافية لذلك”.

وأضافت أن كل “من ارتكب قولا أو فعلا في الأماكن العامة فيه إيذاء لمرتاديها، أو إضرار بهم، أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر، يعاقب بغرامة مالية 5 آلاف ريال”، أي حوالي 1333 دولار.

وأشارت إلى أنه في حال تكرار المخالفة سيعاقب مرتكبها بمضاعفة الغرامة المالية.

كما تحدد وزارة الداخلية السعودية حزمة من المخالفات على كل من يتجاوز بـ”طمس أو محاولة طمس المعالم الخاصة بالتعريف بالمركبة، أو إجراء أي تعديل أو إضافة على هيكل السيارة”.

وأشارت أيضا إلى مخالفات على “استخدام أجهزة غير مصرح بها في المركبة أو وضع شعارات أو ملصقات تتنافى مع الآداب العامة”، أو “النزول أو الركوب أثناء سير المركبات”.

ووفق الهيئة الوطنية للترفيه، يكون اليوم الوطني السعودي في هذا العام تحت شعار “نحلم ونحقق”.

الحرة