وثيقة عهد وميثاق من الادارات اﻻهلية بالنيل اﻻبيض للقوات المسلحة

تسلم الاستاذ عمر الخليفة عبد الله والي ولاية النيل الابيض من المجلس الأعلى للإدارة الأهلية بالولاية وثيقة عهد وميثاق للقائد العام للقوات المسلحة ، بحضور العقيد الركن دكتور مجذوب عبدالباقي ممثل قائد الفرقة ١٨ مشاة بكوستي . وسلم الوثيقة النظار والعمد والمشائخ في ختام الملتقى الأول للإدارة الأهلية بالولاية ، وجاء في الوثيقة : قال تعالى (ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ) نحن المجلس الأعلى للإدارة الأهلية بولاية النيل الابيض نشهد الله والتاريخ والوطن بالوقوف خلف القوات المسلحة بالمال والبنين والانفس نصرة للدين والوطن ولشعبنا الصابر والصامت حتى القضاء على أي متمرد ومرتزق وأعوانهم في الداخل والخارج ونعلن ولائنا التام للقوات المسلحة والقائد العام ما لم نؤمر بمعصية ونشهد الله والله خير الشاهدين . سونا

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