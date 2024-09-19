باليوم والتاريخ وتحت شعار “وداعاً لن ننساكم”.. قائمة طويلة بأسماء مشاهير سودانيين “شعراء وأدباء وفنانين ولاعبي كرة وسياسيين” بلغ عددهم 43 شخص فارقوا الحياة بعد نشوب الحرب في السودان

رصدت صفحات سودانية على مواقع التواصل الاجتماعي لقائمة طويلة بأسماء مشاهير سودانيين فارقوا الحياة بعد نشوب الحرب في السودان, بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الحرب التي اندلعت في منتصف أبريل من العام الماضي, تسببت في نزوح الملايين وموت الآلاف في السودان.

وضمت قائمة الذين فارقوا الحياة خلال الحرب عدد كبير من المشاهير من شعراء وأدباء وفنانين ولاعبي كرة قدم سابقين وسياسيين ودبلوماسيين.

القائمة التي تم رصدها باليوم والتاريخ ونقلها محرر موقع النيلين كتبها أحد المتابعين تحت عنوان “وداعاً لن ننساكم”.

قائمة حديثة بأسماء مشاهير سودانيين ماتوا بعد نشوب الحرب فى يوم السبت 15/4/2023

1- يوم السبت 15/4/2023 توفيت دكتورة الاء فوزى بنت لاعب الهلال الدولى السابق فوزى المرضى بعد إصابتها بطلق نارى فى منزلهم فى حى بانت.

2- يوم الأحد 23/4/2023 ثالث أيام عيد الفطر المبارك 1444ه توفى كابتن المريخ والسودان الدولى السابق والحارس الأسطورى حامد بريمة عن عمر ناهز ال67 عاما إثر كومة سكرى والذى إنضم للمريخ فى عام 1978 الى عام 1995

3- يوم الجمعة 28/4/2023 توفى الأستاذ بشير عبد الماجد شاعر أغنية كنوز محبة والتى لحنها بشير عباس وغناها زيدان ابراهيم.

4- يوم الإثنين 1/5/2023 توفى الدكتور عوض السيد الكرسنى أستاذ العلوم السياسية بكلية الإقتصاد جامعة الخرطوم والمحلل السياسى.

5- يوم الجمعة 5/5/2023 توفى الدكتور عبد الواحد عبد الله شاعر أغنية اليوم نرفع راية إستقلالنا لوردى بمدينة القضارف.

6- يوم الجمعة 5/5/2023 مساءا توفى لاعب ومدرب الهلال الدولى السابق الأسد كابتن فوزى المرضى .

7- يوم السبت 13/5/2023 توفيت الفنانة شادن حسين إثر سقوط دانة فى منزلهم فى أم درمان.

8- يوم الأحد 21/5/2023 توفى بالقاهرة الاستاذ حيدر الصافى القيادى بالحزب الجمهورى السودانى.

9- يوم الأربعاء 24/5/2023 توفى مدرب حراس المريخ السابق كابتن هشام السلينى فى حلفا أثناء سفره لمصر بالبر.

10- يوم الخميس 16/6/2023 توفى الكوتش الكبير بابكر سنجك لاعب هلال الابيض السابق والمدرب لعدد من اندية مدينة الابيض وفى نفس اليوم توفى اللواء التيجانى ادم الطاهر عضوء مجلس قيادة ثورة الانقاذ.

11- يوم الأحد 18/6/2023 توفى الصحفى الرياضى الكبير ميرغنى أبو شنب بمسقط رأسه عطبرة.

12- يوم الأحد 2/7/2023 توفى لاعب السودانى ونادى برى الدولى السابق عبد الكافى كافينول بالقاهرة.

13- يوم الاثنين 10/7/2023 توفى الشاعر الكبير الصادق الياس كاتب أغنيات الجابرى الجريف واللوبيا – كلمة ملام.

14- يوم الثلاثاء 11/7/2023 توفى بالقاهرة الفريق عمر محمد الطيب نائب الرئيس نميرى فى فترة حكومة مايو.

15- يوم الجمعة 21/7/2023 توفى الموسيقار حافظ عبد الرحمن مختار عازف الفلوت الشهير .

16- يوم الأربعاء 23/8/2023 توفى ابوعركى عبد الرحيم عازف الايقاع فى عقد الجلاد إثر انفجار دانة فى مسجد الحماداب الشجرة أثناء الإشتباكات فى سلاح المدرعات.

17- يوم الخميس 24/8/2023 توفى بالسلاح الطبى الموسيقار الكبير عمر الشاعر والذى لحن عدد كبير من الأغنيات خصوصا للفنان زيدان ابراهيم وعبد العزيز المبارك وغيرهم.

18- يوم الخميس 21/9/2023 توفى لاعب المريخ الدولى السابق فى فترة السبعينات بكرى موسى التقر.

19- يوم الثلاثاء 24/10/2023 توفى بالقاهرة الدرامى محمد عوض سيد أحمد عضو فرقة الاصدقاء المسرحية.

20- يوم الأحد 5/11/2023 توفى بالقاهرة الأستاذ المحامى الكبير كمال الجزولى شقيق زوجة شاعر الشعب محجوب شريف.

21- يوم الأحد 12/11/2023 توفى الفنان الكبير محمد الأمين فى ولاية فرجينيا بأمريكا.

22- يوم الأحد 19/11/2023 توفى الدكتور العلامة الحبر يوسف نور الدائم أستاذ اللغة العربية بكلية الاداب جامعة الخرطوم ومقدم برنامج سحر البيان بالإذاعة السودانية سابقا.

23- يوم الجمعة 8/12/2023 توفيت الأستاذة ثريا حمدتو عبدالله حمدتو من رائدات التعليم في الإقليم الأوسط سابقًا بمدينه الدويم.

24- يوم الثلاثاء 12/12/2023 توفى الفنان الكبير محمد ميرغنى بمدينة مدنى.

25- يوم الإثنين 22/1/2024 توفى عادل فرج الله عضو فرقة تيراب الكوميديا فى مدينة كوستى.

26- يوم الأربعاء 24/1/2024 توفى الصحفى نميرى شلبى بدولة الإمارات.

27- يوم الثلاثاء 13/2/2024 توفي بالقاهرة عميد الصحافة السودانية الأستاذ محجوب محمد صالح الصحفي والقامة السودانية الرفيعة أحد أضلاع تأسيس صحيفة الأيام أعرق الصحف السودانية.

28- يوم الإثنين 29/4/2024 توفى لاعب السهم القضارف والمريخ العاصمى السابق على عبد العزيز.

29- يوم السبت 4/5/2024 توفى الإعلامى الكبير عبود سيف الدين بمدينة بورتسودان.

30- يوم السبت 18/5/2024 أستشهد الملازم محمد صديق بعد أن تم أسره وقتله بواسطة قوات الدعم السريع فى منطقة البسابير شمال مصفاة الجيلى.

31- يوم الخميس 23/5/2024 توفى الموسيقار الكبير أسامة بيكلو عازف البكلو فى فرقة الأستاذ محمد الأمين بمدينة ود مدنى.

32- يوم الأحد 26/5/2024 توفى لاعب الموردة الدولى السابق حسن حامد أثناء التمرين فى أم درمان الثورة.

33- يوم الجمعة 31/5/2024 توفى لاعب الهلال الدولى السابق مصطفى شاويش بمدينة كسلا.

34- يوم الثلاثاء 4/6/2024 توفى الفنان حمد البابلى صاحب اغنية يا اغلى من دمى يا حبيبتى يا امى فى مدينة ابو حمد فى حادث حركة.

35- يوم الأحد 30/6/2024 توفى مهاجم المريخ الدولى السابق عطأ أبو القاسم بالقاهرة.

36- يوم الثلاثاء 16/7/2024 توفى لاعب الهلال السابق المهاجم الخطير مصطفى نصار بمستشفى كوستى.

37- يوم الأربعاء 17/7/2024 توفى البروفسير الماحى إسماعيل اول عميد لمعهد الموسيقى والمسرح فى ألمانيا.

38- يوم الجمعة 19/7/2024 توفى لاعب المريخ الدولى السابق محمد حمورى الكبير.

39- يوم الإثنين 22/7/2024 توفى الممثل الكوميدى الكبير نبيل متوكل بمدينة القضارف.

40- يوم الأربعاء 31/7/2024 توفى الصحفى الهلالى الكبير طلحة الشفيع.

41- يوم الأربعاء 4/9/2024 توفى المنلوجيست الشهير سيد الشيخ طلحة صاحب منلوج شبشب دكتور شول بأم درمان.

42- يوم الإثنين 9/9/2024 توفى الإعلامى الرياضى عصام الدين الدرديرى.

43- يوم الأحد 15/9/2024 توفى عازف الكمان الشهير حذيفة فرج سعد والذى عمل مع عدد كبير من الفنانين وكان ضمن الفرقة الموسيقية لبرنامج أغانى وأغانى بمدينة الدمازين إثر ذبحة صدرية مفاجئة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)