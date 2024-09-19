الرئيسية/أخبار/ الفريق أول ياسر العطا: بنسمع عن مفاوضات هنا وهنا، لكن القيادة السياسية تقول (بل بس) أخبار 2024-09-19 آخر تحديث: 2024-09-19 الفريق أول ياسر العطا: بنسمع عن مفاوضات هنا وهنا، لكن القيادة السياسية تقول (بل بس) 2024-09-19 آخر تحديث: 2024-09-19

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