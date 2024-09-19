قطر الخيرية تُنفذ تدخلاً إغاثياً جديداً للمتأثرين بانهيار سد أربعات

نفذ مكتب قطر الخيرية في السودان بتمويل من صندوق قطر للتنمية تدخلاً إغاثياً جديداً بتوفير السلال الغذائية والخيام لإيواء المتأثرين من انهيار سد أربعات بولاية البحر الأحمر الذي خلف أضراراً كبيرة في عشرات القرى وأدى لوقوع عشرات الضحايا، وذلك وسط تقدير كبير من الجهات الرسمية والشعبية والمتأثرين بمنطقة أربعات والقرى المحيطة بها لدعم أهل الخير في قطر.

وأوضح طارق محي الدين، مدير مكتب قطر الخيرية بالإنابة في السودان أن تدخل قطر الخيرية في منطقتي أربعات وطوكر يأتي ضمن جهود الاستجابة الإنسانية العاجلة لإغاثة وتعزيز صمود الأسر المتأثرة من السيول والأمطار بعدد من ولايات السودان من خلال تقديم المساعدات الضرورية. وأشار إلى أن قطر الخيرية كانت في الموعد عقب كارثة السيول والأمطار وذلك بتقديمها لمساعدات بالخيام ومواد الإيواء (بطاطين) للأسر المتضررة من السيول في عدد من المناطق بولاية نهر النيل ضمن المساعدات المقدمة من الجسر الجوي القطري الثالث لإغاثة المتأثرين من السيول والأمطار.

وأعرب عدد من المتأثرين بانهيار سد أربعات الذين نزحوا بعد أن غمرت مياه السد قراهم المحيطة به، عن شكرهم للمساعدات الإيوائية والغذائية المقدمة من الفرق الميدانية لقطر الخيرية التي كانت أول المنظمات وصولا للمناطق المتأثرة، حيث أجرت مسحاً ميدانياً حددت بموجبه أولويات التدخل العاجل بعد انهيار السد الذي يعتبر المغذي الرئيسي لولاية البحر الأحمر بالمياه العذبة.

وقال سيد أوهاج، وهو أحد المتأثرين بالمنطقة إن انهيار سد أربعات أدى لأضرار كبيرة في الممتلكات والمواشي والمزارع كما أدى لوفاة عدد من الأشخاص وأشاد بوصول فرق قطر الخيرية لتقديم المساعدات للمنطقة.

واستطاعت الفرق الميدانية لقطر الخيرية الوصول بصعوبة، وتم الوصول لقرية “بليب” التي شهدت دماراً واسعاً وخسائر كبيرة بسبب وقوعها داخل مجرى سد أربعات المنهار ونصبت الخيام لسكان القرية المتأثرة. كما وزعت سلالاً غذائية لمئات المتأثرين في اليوم الثاني للكارثة.

يُشار إلى أن والي ولاية البحر الأحمر اللواء م مصطفى محمد نور، أشاد لدى تدشينه بمقر أمانة حكومة الولاية بمدينة بورتسودان بالمساعدات الإغاثية المقدمة من قطر الخيرية في الأيام الماضية لضحايا السيول والأمطار وبالجهود الإنسانية الكبيرة التي ظلت تقوم بها قطر الخيرية لإغاثة المتأثرين بدعم وتمويل كريم من صندوق قطر للتنمية.

سونا