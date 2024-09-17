النصر السعودي يُقيل مدربه البرتغالي لويس كاسترو

أعلن نادي النصر السعودي إقالة المدرب البرتغالي لويس كاسترو من منصبه.
وقال نادي النصر في بيان رسمي، يوم الثلاثاء: “قررت شركة نادي النصر رسمياً إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول السيد لويس كاستـرو، مثمنين له كافة الجهود التي بذلها مع النصر، متمنين له التوفيق”.
وجاءت إقالة كاسترو بعد يوم واحد فقط من التعادل 1-1 مع مضيفه الشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا للنخبة.
كما تعادل العالمي في آخر مباراة أمام الأهلي 1-1 ضمن دوري روشن السعودي.
وتولى كاسترو الذي تولى تدريب النصر في شهر يوليو 2023، وتمكن من التتويج بلقب وحيد والمتمثل في كأس الملك سلمان للأندية العربية على حساب غريمه الهلال.
وفقاً لتقارير متعددة فإن ستيفانو بيولي مدرب ميلان السابق هو الأقرب لخلافة كاسترو.
الشرق
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