السلطات السودانية تفرض ضوابط جديدة لدخول المصريين

أعلنت السلطات السودانية عن فرض ضوابط جديدة لدخول المصريين إلى الاراضي السودانية وفقا لتوجيهات مدير عام الجوازات والهجرة.

حيث فرضت الجهات المعنية بالقرار الضوابط التالية للسماح بدخول المصريين

ـ أن يكون الجواز ساريا لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

ـ الالتزام باستخراج تأشيرة دخول للمصريين فوق سن الـ50 و و العنصر النسائي و الأطفال 12 سنة.

حيث وجهت السلطات إلى تنفيذ القرار إبتداء من اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024. السودان الجديد

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