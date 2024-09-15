برشلونة يوجع ريال مدريد برباعية في جيرونا

سجل الأمين جمال هدفين في الشوط الأول ليساعد برشلونة في الفوز 4-1 على جيرونا، يوم الأحد، ليحقق خامس انتصار على التوالي في بداية موسم دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.
وسجل جمال هدفيه في الدقيقتين 30 و37، قبل أن يحرز داني أولمو الهدف الثالث بعد الاستراحة مباشرة من اللمسة الأولى من مسافة قريبة.
وأحرز بيدري الهدف الرابع من مسافة قريبة في الدقيقة 64 قبل أن يسجل البديل كريستيان ستواني هدف جيرونا الوحيد في الدقيقة 80.
وأنهى برشلونة المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد فيران توريس ببطاقة حمراء مباشرة إثر تدخل عنيف على ياسر أسبريا في الدقيقة 86.
ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 15 نقطة بعد خمس جولات، بفارق أربع نقاط أمام ريال مدريد وفياريال. ويحتل جيرونا المركز السابع بسبع نقاط.
العربية نت
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