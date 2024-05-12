بالفيديو.. الفنانة إيلاف عبد العزيز: (مطلقة منذ 8 سنوات.. أملك منزل من طابقين وأسكن في شقة إيجار وأرحب بالزواج من رجل يمنعني الغناء وراجل يقبل أكون متواجدة في الوسط الفني ما بلزمني)

استضاف الناشط السوداني الشهير “المفترس” عبر بث مباشر على إحدى تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة الشابة إيلاف عبد العزيز.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد طرح “المفترس” عدد من الأسئلة الشخصية على الفنانة المعروفة.

إيلاف عبد العزيز خلال ردودها أكدت أنها أم لولد واحد “مصعب” ومنفصلة منذ 8 سنوات ولم تخض أي تجربة زواج بعد انفصالها.

الفنانة الشابة لم ترفض الارتباط مجدداً لكنها أكدت أن شروطها في الزواج قد تبدو غريبة بعض الشيء, حيث ذكرت أن شرطها الأول في الزواج هو رفض شريكها الجديد للغناء ومنعها منه.

وقالت إيلاف بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين: (راجل يدخل حياتي ويقبل أكون متواجدة في المجال الفني ما بلزمني).

وعن حياتها قالت الفنانة الشابة أنها تملك منزل من طابقين في حي “الواحة” في أم درمان لكنها حالياً مستقرة في العاصمة المصرية القاهرة, لكنها لا تملك شقة وتسكن في إيجار).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)