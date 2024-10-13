رويداً رويداً بدأت عافية الأمان تدب في عدد من قري ولاية الجزيرة .. عاد مواطنون إلي أرض آبائهم ومدافن أجدادهم في أقوي رسالة يوجهها أهل الجزيرة للدنيا والتاريخ أنهم مستعصمون ومتمسكون بأرضهم رغم الجراح والمآسي والمخاطر ..

• ليس غريباً أن تغادر أعداد كبيرة من عصابات المليشيا قري الجزيرة .. غادروا لأن هذه الأرض الطيبة تلفظهم وتلعنهم صباح مساء فقد إرتكبوا علي ثراها الطاهر من الجرائم والكبائر مالم تشهده الجزيرة في تاريخها القريب والبعيد ..

• كل يوم يمر تتعافي الجزيرة وتستعيد عافية الوجدان والجنان .. أرض الجزيرة محفوظة بعناية الله الواحد الأحد .. من خيرات أرضها تأكل دواب الأرض التي لايعلم مستقرها ورزقها إلا الله سبحانه وتعالي .. وببركة هذا الرزق المُشاع تنداح مساحة الأمن والأمان وتتسع رقعة عافية الأرواح والأبدان ..

• لن تعيش قري الجزيرة مآسي أقسي من التي عاشتها .. سيعود أهلها إلي أرضهم وسيخرج منها الغزاة والمغتصبون .. هذه أرض لاتقبل القسمة علي إثنين .. صاحب حق .. ومعتدي ..

• نصرٌ من الله .. وفتحٌ قريب ..