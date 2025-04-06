شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد لاعب المصرى يتعرض لجرح قطعى فى الحاجب قبل مواجهة سيمبا بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

تعرض أحمد عيد لاعب النادي المصري للإصابة بجرح قطعي في الحاجب على هامش مشاركته في مباراة فريقه أمس أمام سيراميكا بكأس عاصمة مصر، والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، حيث قام الجهاز الطبي بعدة غرز لإغلاق الجرح لدى اللاعب.

ويستعد المصري لمباراته أمام مضيفه فريق سيمبا التنزاني والمقرر إقامتها في الثالثة عصر الأربعاء المقبل، ضمن مباريات إياب دور الثمانية للنسخة الثانية والعشرين من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي انتهت مباراة الذهاب منها بفوز النسور الخضر بهدفين نظيفين.

وعلى جانب آخر غادرت بعثة النادي المصري مطار القاهرة الدولي في الثانية والثُلث فجر اليوم الأحد في طريقها إلى العاصمة التنزانية دار السلام.

وتضم البعثة - التي يترأسها رجب عبد القادر نائب رئيس مجلس إدارة النادي - 40 فردًا من بينهم 24 لاعبًا، بالإضافة للجهاز الفني بقيادة التونسي أنيس بوجلبان وأعضاء الجهازين الإداري والطبي وكذلك مسئولو المهمات.

علما بأن محمود جابر المدير الإداري للفريق كان قد سبق الفريق في السفر إلى تنزانيا صباح أمس، وذلك بصحبة أحد الطهاة، وذلك لإتمام كافة ترتيبات البعثة، سواء من ناحية الإقامة أو ملاعب التدريب أو التنقلات.