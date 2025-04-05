الامارات | منتخب الإمارات يفوز ببطولة الأرز الدولية للغولف في عجمان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الإمارات للغولف، ونائبه اللواء «م» عبدالله الهاشمي، ورئيس الاتحاد اللبناني للغولف كريم سلام، الفائزين في بطولة الأرز الدولية للغولف التي نظمها الاتحاد اللبناني للغولف، بالتعاون وباستضافة اتحاد الإمارات، وأقيمت منافساتها في نادي الزورا للغولف بإمارة عجمان لمدة ثلاثة أيام، واختتمت أول من أمس، بمشاركة 75 لاعباً ولاعبة من خمس دول عربية هي: مصر، لبنان، فلسطين، قطر، الإمارات، تنافسوا للفوز بألقاب البطولات الخمس بفئة «الجروس».

وحسم لقب الرجال لاعب منتخب الإمارات سام مولان بفوزه بالمركز الأول بمجموع 209 ضربات، وحل وصيفاً اللاعب الهندي ميكيل بينتو بـ209 ضربات، فيما نال المركز الثالث اللاعب الإيرلندي دان بايرن بـ210 ضربات، وأحمد سكيك رابعاً بـ211 ضربة.

وفي منافسات السيدات فازت بالمركز الأول لاعبة منتخب الإمارات انكا ماتيو بمجموع 206 ضربات، وحلت ثانية الإيرلندية إيفا كيلي بـ221 ضربة، وثالثة اللبنانية لارا بكور بـ236 ضربة.

وفي منافسات فئه الناشئين فاز بالمركز الأول القطري دانييل سوكلوف بـ211 ضربة، والمركز الثاني اللاعب اللبناني جيفري لاكلاك بـ223 ضربة، فيما حل السويدي لوكاس استرو ثالثاً بـ225 ضربة.