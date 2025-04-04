شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى دورى محترفى اليد اليوم.. والأهلي يقترب من الحسم والان مع تفاصيل الخبر

تقام علي مدار اليوم الجمعة، لقاءات قوية علي صعيد الجولة قبل الختامية من دوري محترفين كرة اليد للموسم المحلي 2024-2025 .

تشهد الجولة قبل الأخيرة لقاءات بين كلا من، البنك الأهلى مع الزمالك وهليوبوليس مع سبورتنج وسموحة مع طلائع الجيش والزهور مع الأهلى.

ويواصل فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى صدارة دورى المحترفين للموسم المحلى 2024- 2025 قبل إقامة الجولة قبل الأخيرة الجمعة المقبل برصيد 41 نقطة، يليه الزمالك برصيد 37 نقطة.

ويستعد فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى لحسم لقب دورى المحترفين، عندما يلتقى الزهور اليوم الجمعة فى الجولة قبل الأخيرة للموسم المحلى 2024 - 2025.

ويحتاج الأهلى للفوز فى لقاء الزهور، خاصة أنه يتصدر جدول الترتيب برصيد 41 نقطة، بينما يحل الزمالك ثانيا برصيد 37 نقطة.

ويختتم دورى محترفى كرة اليد للرجال للموسم المحلى 2024- 2025 يوم 8 إبريل الجاري بمواجهة الأهلى و الزمالك و التى تم تقديمها على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وأعلن مسئولو اتحاد كرة اليد عن جدول منافسات دور ربع نهائي كأس مصر للرجال للموسم المحلي 2024-2025 والمحدد له يوم 11 أبريل الجاري.

ويشهد دور ربع نهائي كأس مصر لقاءات بين كل من سبورتنج مع الأهلي، والشمس مع البنك الأهلي، وسموحة مع طلائع الجيش، والزمالك مع الزهور.

فيما توج فريق كرة اليد بالنادي الأهلي بلقب دوري المرتبط بالمحترفين مواليد 2004 رسميا بالفوز على نظيره البنك الأهلي في الختام.