شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني فى دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يضع السويسري مارسيل كولر ، المدير الفني للنادى الأهلى، الرتوش الأخيرة على خطة فريقه لمباراة الهلال السودانى، المقرر لها مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير باستاد مختار التتش ثم يتوجه اللاعبون لاستكمال معسكرهم المغلق استعداداً لمواجهة بطل السودان، ويعقد كولر اجتماعاً مع لاعبى فريقه لشرح جوانب القوة والضعف في صفوف الهلال ليشدد على ضرورة الفوز بالمباراة قبل خوض لقاء الإياب الثلاثاء 8 أبريل فى موريتانيا.