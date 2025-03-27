شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة مباراة القمة .. الأهلى يؤجل التصعيد انتظارًا للرد على مخاطباته والان مع تفاصيل الخبر

أجل مسئولو النادى الأهلى التصعيد فى أزمة مباراة القمة أمام الزمالك بعد صدور قرار من اللجنة الأولمبية بتأييد قرارات رابطة الأندية فى أزمة مباراة القمة واعتماد الأهلي مهزوما اعتباريا بنتيجة 3-0 وخصم ثلاث نقاط من رصيده فى نهاية الموسم بالإضافة إلى تغريمه ماديا، لحين وصول رد على مخاطباته إلى اللجنة الأولمبية.

كان الأهلى قد خاطب اللجنة الأولمبية من أجل الإطلاع على ردود اتحاد الكرة ورابطة الأندية بشأن أزمة مباراة القمة لمعرفة موقفه من التعامل مع تلك الأزمة والخطوات التصعيدية التى ينوى اتخاذها فى سبيل الدفاع عن حقوقه.

ويرغب مسئولو النادي الأهلي في الاطلاع على المستندات التي قدمها اتحاد الكرة ورابطة الأندية بشأن توضيح موقفهما في أزمة مباراة القمة، والتي أدت إلى انسحاب الأهلي من خوض المباراة ورفض اللعب في وجود حكام مصريين، قبل تحديد خطوته القادمة للتحرك من أجل إلغاء العقوبات الموقعة عليه أو تخفيفها على أقل تقدير.

ولم يحدد مسئولو النادى الأهلى الخطوة القادمة من التصعيد فى أزمة مباراة القمة أمام الزمالك، حيث يتريثون قبل اتخاذ القرار المناسب بما لا يسبب ضررا للنادى خلال الفترة المقبلة.