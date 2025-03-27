الامارات | «الأبيض» يواجه «3 سيناريوهات».. أحلاها مر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حافظ المنتخب الوطني لكرة القدم على حظوظه «الصعبة» قائمة في التأهل مباشرة لكأس العالم 2026، بعدما حقق فوزاً مهماً، أول من أمس، جاء بشق الأنفس على المنتخب الكوري الشمالي 2- 1، رافعاً رصيده إلى 13 نقطة، وذلك ضمن الجولة الثامنة لحساب المجموعة الأولى، علماً بأن المنتخب الإيراني متصدر المجموعة تأهل رسمياً للمونديال، بعدما رفع رصيده إلى 20 نقطة.

وعزز من فرص المنتخب في التأهل المباشر للمونديال تعثر المنتخب الأوزبكي بالتعادل مع إيران 2-2 في الجولة ذاتها، وكذلك خسارة قطر أمام قيرغيزستان بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتجمد رصيد العنابي القطري عند 10 نقاط في المركز الرابع.

وبات مفتاح تأهل المنتخب المباشر يعتمد على نتائج الآخرين وبالتالي سيواجه أكثر من «سيناريو» أحلاها مر، إذ عليه الفوز في مباراتيه المتبقيتين أمام كل من أوزبكستان وقيرغيزستان على التوالي في الجولتين التاسعة و10، ليرفع رصيده إلى 19 نقطة مقابل خسارة أوزبكستان مباراتيها المتبقيتين أمام الإمارات وقطر، وقد تحسم الأهداف أيضاً بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الأولى، في حالة فوز المنتخب الإماراتي على أوزبكستان وقيرغيزستان، وتعادل أوزبكستان مع قطر، ووقتها سيرفع المنتخبان الإماراتي والأوزبكي رصيدهما إلى 19 نقطة، علماً أن أفضلية الأهداف حتى الجولة الثامنة لمصلحة الأبيض بتسجيله 14 هدفاً، فيما استقبلت شباكه سبع أهداف، في حين أن أوزبكستان سجل 11 هدفاً واستقبلت شباكه سبع أهداف.

وسيكون المنتخب خارج سباق المنافسة على بطاقة التأهل مباشرة، حتى لو فاز في آخر مباراتين له في التصفيات في حال فاز المنتخب الأوزبكي على قطر في الجولة الأخيرة، إذ سيرفع رصيده إلى 20 نقطة والأبيض 19 نقطة، ليبقى أمله الوحيد هو التأهل عبر الملحق الذي سيكون أكثر صعوبة من هذه التصفيات ولديه «قصة مختلفة»، ويتأهل مباشرة من تصفيات كأس العالم المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، بينما يخوض صاحبا المركزين الثالث والرابع مرحلة إضافية من التصفيات.

ورغم أن المباراة كشفت الكثير من الخلل ونقاط الضعف في المنتخب خصوصاً على صعيد المنظومة الدفاعية، ما نتج عن ذلك هدف التعادل للمنتخب الكوري «43» من كرة عرضية سددها كيم يو في مرمى الحارس خالد عيسى، دون أن تجد التغطية الدفاعية الجيدة، ورغم ذلك فقد تمكن المنتخب في نهاية المطاف من حسم اللقاء لمصلحته بعدما نجح اللاعب البديل سلطان عادل في تسجيل الهدف الثاني.

المنتحب حقق الأهم في هذه المباراة، لكن بدا واضحاً أنه بحاجة أيضاً إلى عمل كبير من قبل الجهاز التدريبي لتحضيره بشكل جيد للمباراتين الأخيرتين في هذه التصفيات، أمام أوزبكستان وقيرغيزستان توالياً في الخامس والعاشر من يونيو المقبل.

وتبرز عوامل فنية عدة وراء فوز المنتحب على كوريا تمثلت في رغبة وإصرار لاعبي المنتخب في حسم المباراة، وصحوة اللاعبين في آخر لحظة، بجانب تألق المهاجم البديل سلطان عادل صاحب هدف الفوز الثمين من تسديدة رأسية في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع «90+ 10»، رغم إكماله المباراة وهو يعاني إصابة في الرأس، إضافة إلى تألق الحارس خالد عيسى الذي أنقذ مرماه من أكثر من فرصة محققة للمنتخب الكوري، كان أبرزها تسديدة كوك تشول الصاروخية «49»، إضافة إلى الهدف المبكر الذي سجله اللاعب ليما «5» ومنح المنتخب الأفضلية في المباراة، فضلاً عن التدخلات الإيجابية التي قام بها مدرب المنتخب، من بينها إشراك ليما أساسياً، والمغامرة بإشراك سلطان عادل بدلاً من جوناتاس سانتوس «46»، وهو التبديل الأول للمنتخب في المباراة، فيما حلّ يحيى الغساني بديلاً عن لوان بيريرا «65».

ومن العوامل المهمة أيضاً أن المدرب بينتو قام بتغيير طريقة اللعب التي لعب بها المنتخب أمام إيران في المباراة السابقة، التي اعتمد خلالها على أسلوب 5- 4-1، إلى 4-2- 3-1 في مباراة كوريا الشمالية.

وشهدت كذلك التشكيلة الأساسية للمنتخب تغييرات كبيرة عن تلك التي كان قد خاض بها مباراته السابقة أمام إيران، وطالت التغييرات أربعة لاعبين هم: خليفة الحمادي وخالد الظنحاني ويحيى الغساني وماكنزي هانت، وأشرك بدلاً منهم ماركوس ميلوني ولوان بيريرا وفابيو دي ليما.

وشهد الخط الخلفي تغييرات بمشاركة ماركوس ميلوني بدلاً من خالد الظنحاني، وقام بينتو كذلك بإشراك حارب عبدالله في الخط الخلفي، بدلاً من خليفة الحمادي، وفي الوسط شارك كل من لوان بيريرا وليما بدلاً من ماكنزي هانت ويحيى الغساني.

في المقابل، فإن هناك العديد من النقاط السلبية التي كشفتها المباراة، فقد عانى الأبيض في أغلب فترات اللعب من مشكلات دفاعية وهجومية عدة، وغاب التركيز والتنظيم مع تراجع عام في اللياقة البدينة وافتقاد اللاعبين للروح القتالية وعدم الانسجام، كما لم يستغل المنتخب تقدمه في المباراة بهدف مبكر، بزيادة غلته من الأهداف تحديداً في الشوط الأول، بل سمح للمنتخب الكوري بالوصول إلى شباكه وتسجيل هدف التعادل، ما أربك ذلك حسابات الأبيض وصعّب من مهمته في الشوط الثاني، قبل أن ينقذ سلطان عادل الموقف بالهدف الثاني في الوقت بدل الضائع.

كما بدا واضحاً عدم معرفة المدرب بقدرات اللاعبين الحقيقية واعتماده أسلوب التجريب في كل مباراة من خلال التغييرات المستمرة التي يجريها، ما تسبب أيضاً في ضياع الهوية الكروية للمنتخب واللعب بتشكيلة جديدة في كل مباراة.

«سيناريوهات» التأهل

• فوز المنتخب أمام أوزبكستان وقيرغيزستان في آخر جولتين، مقابل خسارة أوزبكستان أمام قطر.

• قد تحسم الأهداف أيضاً بطاقة التأهل الثانية، في حالة فوز المنتخب الإماراتي على أوزبكستان وقيرغيزستان، وتعادل أوزبكستان مع قطر.

• المنتخب سيكون خارج سباق التأهل مباشرة، حتى لو فاز في آخر مباراتين له في التصفيات، في حال فاز المنتخب الأوزبكي على قطر.