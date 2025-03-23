الامارات | كلباء يستعد للوحدة بالفوز على البطائح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق كلباء على ضيفه البطائح 3-1، أول من أمس، في مباراة ودية استعداداً لاستئناف مباريات دوري أدنوك للمحترفين، حيث سيلاقي الوحدة الجمعة المقبل، بينما يقابل البطائح مضيفه النصر الخميس المقبل.

وشهدت المباراة التي ظهرت بمستوى فني متوسط مشاركة عدد من اللاعبين البدلاء بغياب الدوليين. وتعد المباراة الودية الثانية لـ«النمور»، بعدما كان قد خسر أمام دبا الحصن بثلاثية نظيفة مطلع شهر رمضان.

ويحتل كلباء المركز العاشر على لائحة ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة، أما البطائح فيحتل المركز الـ12 برصيد 16 نقطة.