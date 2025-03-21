الامارات | مدرب الكويت: فخور بأداء اللاعبين رغم التعادل مع العراق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني لمنتخب الكويت لكرة القدم، عن فخره بأداء لاعبيه، رغم إهداره فوزا كان في متناوله أمام مضيفه منتخب العراق.

وفرط المنتخب الكويتي في تقدمه بهدفين نظيفين، ليسقط في فخ التعادل 2 / 2 مع المنتخب العراقي، أمس الخميس، على ستاد البصرة الدولي، ضمن الجولة السابعة من منافسات المجموعة الثانية في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية - الطريق إلى كأس العالم 2026.

وتقدم المنتخب الكويتي بهدفين عن طريق يوسف ناصر في الدقيقتين 39 و70 على الترتيب، قبل أن يرد العراق بهدفين متأخرين بواسطة أكام هاشم وإبراهيم بايش في الدقيقتين الثالثة والـ11 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني على الترتيب.

وحافظت كوريا الجنوبية على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 15 نقطة من سبع مباريات، مقابل 12 نقطة لكل من الأردن والعراق، و7 لعُمان و5 للكويت، و3 لفلسطين.

وقال بيتزي عقب المباراة: "المواجهة كانت صعبة وفيها تنافس كبير بين الفريقين كما توقعنا، لكن أنا فخور جداً بلاعبي فريقي الذين بذلوا مجهودا كبيرا بغض النظر عن النتيجة.. أنا كنت مستمتع خلال اللقاء بأداء فريقي".

وأردف بالقول: "التعادل في الثواني الأخيرة يعتبر نتيجة مؤلمة، لكن نحن لا زلنا متفاؤلين ومتمسكين بالأمل، والآن يجب أن نستعد جيداً للمبارة المقبلة بعد خمسة أيام، ونكون مركزين فيها".

وأشار في تصريحاته، التي نقلها الموقع الألكتروني الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم "يجب أن نعمل على تعافي اللاعبين قبل المباراة المقبلة، وكذلك هنالك بعض اللاعبين يعانون من إصابات، ولاعبين آخرين لديهم إنذارات، لكن عندنا أيام كافية لتعافي اللاعبين".

يشار إلى أنه يتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين إلى كأس العالم وبطاقة إلى الملحق العالمي.