شكرا لقرائتكم خبر عن إحنا فى خدمتك.. 9 نصائح تحميك من خطر الإصابة بأمراض القلب قبل ممارسة الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

يقدم ”الخليج 365”، خلال شهر رمضان الكريم، خدمة يومية تتضمن الإجابة عن كل الأسئلة التي تدور فى أذهان الجماهير المصرية، والمتعلقة بعناصر اللعبة، ومن ضمنها الخطوات التى يجب اتباعها عند ممارسة الرياضة للحماية من أمراض القلب.

1 - على الرياضى ممن لديه تاريخ عائلي وراثي بـ الأمراض القلبية الكشف عن المرض لدى طبيب مختص والمتابعة المستمرة.

2- ضرورة إجراء الرياضى قبل احتراف الرياضة ، أو قبل حتى الذهاب الى الجيم والصالات الرياضية للكشف والالتزام ببرنامج رياضى منتظم، وإجراء رسم قلب دقيق، وأشعة موجات فوق صوتية على القلب، لضمان عدم الإصابة بعيب خلقى مستتر أو مشكلة قلبية خفية.

3- قبل ذهابك إلى جيم لابد من إجراء فحوصات كاملة للجسم والعلامات الحيوية والقلب بشكل خاص، لوضع برنامج رياضى مناسب لحالة القلب.

4- تحديد الحمل البدني والتدريبي وفقا لمختص وليس بشكل عشوائي كما يفعل البعض في بعض الصالات الرياضية.

5- لا تجهد نفسك بشكل قوي وزائد عن الحد، فالجسم له حمل تدريبي والقلب له قدرة على تحمل الجهد إلى مدى معين، هذا المدى يختلف من شخص إلى آخر.

6- الالتزام بنظام غذائي يعتمد على الأطعمة التي تحتوي على البروتين الباني للعضلات، وكذا الخضراوات والسوائل والترطيب الجيد مع الفاكهة وغيرها من النشويات والكربوهيدرات المطلوبة بنسب معينة ومنتظمة، وببرنامج غذائي خاص يوضع لك بشكل خاص.

7- لا شك أن التدخين لا يناسب الرياضيين، ويؤثر على قلوبهم تأثيرا قويا، فابتعد عن التدخين حتى وإن كان سلبيا.

8- السيطرة على أي مرض مزمن يصاب به الرياضيون مثل السكر أو الضغط او غيره، من خلال المتابعة اللصيقة مع الطبيب المختص.

9- الضغط العصبي السابق للمباريات والأحداث الهامة يجب أن تتحكم فيه تحكما كبيرا لأنه يجهد عضلة القلب وقد يسبب أزمات قلبية، من خلال طرق التخلص من التوتر والقلق أو الذهاب لمختص للمساعدة.