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الامارات | تتويج 750 رياضياً في ختام تحدي حفيت الليلة

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | تتويج 750 رياضياً في ختام تحدي حفيت الليلة 1/2
  • الامارات | تتويج 750 رياضياً في ختام تحدي حفيت الليلة 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُسدل الستار، مساء اليوم، على فعاليات «تحدي حفيت الرياضي» في ساحة مبنى بلدية مدينة العين، وسط أجواء احتفالية، سيتم خلالها تكريم الرعاة وشركاء النجاح، وتتويج 750 رياضياً بإنجازاتهم التي تحققت خلال فترة المنافسات.

وشهد «تحدي حفيت الرياضي» مشاركة قياسية تجاوزت كل التوقعات، حيث تنافس 500 رياضي في 23 مختلفة، شهدت إقامة 750 مباراة على 23 ملعباً موزعة في أحياء المدينة وميادينها ومرافقها ، وقد تجاوزت قيمة الجوائز حاجز 2.5 مليون درهم، ما يعكس حجم الحدث وأهميته في المشهد الرياضي المحلي والدولي.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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