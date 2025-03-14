شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الأهلي يطير إلى أمريكا بعد 48 ساعة لحضور ورشة عمل عن كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

أنهى مسئولو الأهلي إجراءات سفر وفد كبير من النادي إلى الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع المقبل للمشاركة في ورشة عمل بمدينة ميامي الأمريكية، خلال الفترة من 17 إلى 20 مارس الجاري تمهيداً للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، التي ستقام خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين.

ويضم الوفد مُمثلين عن عدة إدارات بالنادي وسوف يُغادر القاهرة بعد غد ، الأحد، وفى اليوم التالي سيحضر حفل عشاء يشارك فيه ممثلو الـ32 فريقا المشاركة في كأس العالم للأندية، وستقام ورشة العمل يومي 18 و19 مارس، قبل أن يعود الوفد يوم 20 مارس إلى القاهرة.

وتلقى النادي الأهلي خطاباً رسمياً من الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يُفيد بأن مكافآة مشاركة النادي في بطولة كأس العالم للأندية تبلغ 9 ملايين و550 ألف دولار، على أن تكون مكافآة الفوز في أي مباراة بدور المجموعات، مليوني دولار فيما سيكون التعادل بمليون دولار ، وذلك بعدما أعلن فيفا مؤخراً أنه سيُحقق أرباحًا بقيمة 2 مليار دولار من كأس العالم للأندية 2025، سيقوم بتوزيع نصفها أي مليار دولار على كل الأندية المشاركة.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية لأول مرة بمشاركة 32 نادياً حول العالم ويُشارك فيها الأهلي ضمن المجموعة الأولى رفقة ، أندية بنفيكا البرتغالي وبالميراس البرازيلي وأنتر ميامي الأمريكي بقيادة الإسطورة الإرجنتينية ليونيل ميسي.