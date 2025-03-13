ريم عبد الله تُشيد بماجد المهندس عقب غنائه بمسلسل "ليالي الشميسي"

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 مارس 2025 10:20 مساءً - أشادت الفنانة السعودية ريم عبد الله بطلة مسلسل "ليالي الشميسي" والذي يتم عرضه خلال موسم دراما رمضان 2025، بأداء المُطرب ماجد المهندس لأغنية "تيتر" المسلسل.
ويأتي المسلسل السعودي "ليالي الشميسي" من ﺇﺧﺮاﺝ محمد لطفي، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ بدرية البشر، ويُشارك في بطولته كل من عبداﻹله السناني، ريم عبدالله، عبدالعزيز السكيرين، أحمد شعيب، تركي اليوسف، عبدالرحمن الخطيب، عجيبة الدوسري، هبة الحسين، عبدالرحمن نافع، سلطان النفيسي، عبدالله الحمادي، مريم عبدالرحمن، ومحمد الكنهل.
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ماجد المُهندس يٌشارك جمهوره مقطع من الأغنيةوكان المُطرب ماجد المهندس قد شارك مع جمهوره ومُتابعيه مقطع من أغنية "تيتر" المسلسل السعودي "ليالي الشميسي" عبر حسابه الخاص بـ"X" وقد علق عليه قائلًا: " وش غير قلوب البشر .. مقدمة مسلسل ليالي الشميسي".
ريم عبد الله لـ ماجد المهندس: "شكرًا لك وشكرًا لكل شخص شارك"وكانت قد حرصت الفنانة السعودية ريم عبد الله على إعادة نشر تغريدة الفنان ماجد المُهندس، كما وجهت رسالة له من خلال تعليقها على التغريدة قائلة: "انت احد أسباب النجاح ياسيّد الاحساس، شكرا لك وشكرا لكل شخص شارك في هذا العمل الشاعر قاسم الخميس والملحن نواف الجمعان والرائع سيروس".
تفاصيل مسلسل ليالي الشميسييُذكر أن المسلسل السعودي "ليالي الشميسي" تدور أحداثه بأواخر فترة السبعينيات وبداية الثمانينيات في حي الشميسي بمدينة الرياض، حينما تنقلب حياة "فهد" ووالدته رأساً على عقب بعد وفاة والده، ويدخلا في سلسلة من الصراعات العائلية التي تبدأ في التصاعد من أجل الميراث، وتتوالى أحداث المسلسل.
ويأتي المسلسل السعودي "ليالي الشميسي" من ﺇﺧﺮاﺝ محمد لطفي، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ بدرية البشر، ويُشارك في بطولته كل من عبداﻹله السناني، ريم عبدالله، عبدالعزيز السكيرين، أحمد شعيب، تركي اليوسف، عبدالرحمن الخطيب، عجيبة الدوسري، هبة الحسين، عبدالرحمن نافع، سلطان النفيسي، عبدالله الحمادي، مريم عبدالرحمن، ومحمد الكنهل.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»
وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»