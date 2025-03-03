الامارات | دراج فريق الإمارات يتوج بسباق "فون دروم كلاسيك"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز خوان أيوسو دراج فريق الإمارات "إكس آر جي" للدرجات الهوائية أمس الأحد بسباق " فون دروم كلاسيك 2025"، الذي أقيم في فرنسا، وذلك بعد هجوم فردي حاسم على مدار 40 كم.

وكان ايوسو قد أحرز المركز الثاني في السباق نفسه بنسخة العام الماضي، لينجح خلال النسخة الحالية في التتويج باللقب، ويضيف ثاني ألقابه خلال فترة قليلة بعد التتويج بسباق فون أرديش كلاسيك في 2024.

وأعرب ايوسو، عقب الفوز، عن سعادته بالإنجاز الذي حققه، مشيرا إلى أن الفريق كان لديه خطة واضحة منذ البداية للهجوم في اللحظة المتفق عليها، وكانت انطلاقة زميله ايزاك جزءًا من الخطة، وقد نفذها بنجاح.

