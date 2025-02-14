الرئيس التنفيذي لليفركوزن يرى أن ألونسو "يستحق تمثالا"

الرياص - اسماء السيد - ليفركوزن : لدى سؤاله عما إذا كان يمكن تكريم المدرب الإسباني شابي ألونسو يوما ما خارج ملعب "باي أرينا" الخاص بباير ليفركوزن حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم، قال الرئيس التنفيذي للنادي فرناندو كارو "(بناء على ما حققه) العام الماضي، قدم ما يكفي ليستحق تمثالا".

بالنظر إلى إنجازات العام الماضي، حيث قاد ألونسو ليفركوزن لتحقيق ثنائية الدوري والكأس في ألمانيا من دون خسارة، كما الوصول إلى نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، فإن تعليق الإسباني كارو يبدو منطقيا.

كان النادي يُعرف منذ فترة طويلة بلقب "نيفركوزن" بسبب فشله في الفوز بالدوري، حيث احتل المركز الثاني خمس مرات منذ 1997 وخسر نهائي دوري أبطال أوروبا 2002 أمام ريال مدريد الإسباني، لكن ألونسو غيّر تاريخ النادي إلى الأبد.

كان كارو الشخص الذي استقدم ألونسو، المدرب لم يسبق له تدريب فريق في المستوى الأولى قبل وصوله إلى ليفركوزن في 2022، وهو الآن يواجه معركة لإبقائه في مكانه.

"حافز جديد"

عندما تعاقد ليفركوزن مع ألونسو في تشرين الأول/أكتوبر، كان الفريق في المركز قبل الأخير بعد إقالة المدرب السابق السويسري جيراردو سيوان.

قال كارو لوكالة فرانس برس "كان لدينا انطباع بأننا بحاجة إلى تغيير، إلى حافز جديد في الفريق".

كان ألونسو نجم خط وسط سابقا، فاز بكل الألقاب الممكنة مع إسبانيا وليفربول الإنكليزي وريال مدريد وبايرن ميونيخ، لكنه امتلك خبرة تدريبية محدودة.

أضاف كارو "لم يكن الأمر مخاطرة بالنسبة لنا. كنا متأكدين تماما بعد أول محادثة معه أنه واضح في أفكاره، وسيكون قادرا على تطبيقها في الفريق".

وتابع "عندما يكون لديك سيرة ذاتية مثل سيرته، وقد فزت بكل شيء تقريبا، وعندما تجمع ذلك مع شخصيته ونجاحه الرياضي، فإن (تأثير المزيج) يتضاعف ويتسارع".

استطاع ألونسو أن يعيد توازن الفريق، وقاد ليفركوزن إلى المركز السادس في موسم 2022 23. وبعد عام واحد فقط، قدم ليفركوزن واحدا من أعظم المواسم في تاريخ كرة القدم الأوروبية.

خسر الفريق مباراة واحدة فقط من أصل 53 مباراة في موسم 2023 24، كانت في نهائي يوروبا ليغ أمام أتالانتا الإيطالي ليفشل بفارق بسيط في تحقيق الثلاثية التاريخية.

تمكن النادي من الاحتفاظ بألونسو على الرغم من الاهتمام الكبير من ريال مدريد وليفربول وبايرن ميونيخ في الموسم الماضي.

أكد كارو "نعتقد أنه سيكون المدرب في الموسم المقبل".

ليس ألونسو وحده الذي يحظى باهتمام الأندية الأوروبية الكبيرة، بل المهاجم فلوريان فيرتس الذي انضم إلى صفوف منتخب ألمانيا وحجز مركزه على الرغم من أنه يبلغ 21 عاما فقط.

قال كارو "بالنسبة لفلوريان فيرتس، لديه عقد حتى 2027 وهو سعيد هنا. إنه شخص تنافسي... طالما يمكننا توفير فريق تنافسي له يمكنه المنافسة على جميع الألقاب، فالأمر نفسه ينطبق على شابي، فهو سعيد هنا".

أشاد كارو بـ"التأثير الكبير" لألونسو في النادي، ثم استطرد "بالنسبة لي، من السهل جدا (إعطاء الفضل) في كل شيء إلى شابي".

وأضاف "لدينا ناد تطور كثيرا في السنوات الأخيرة. لذا فإن الجمع بين الأشخاص الجيدين في النادي، والاحترافية والإدارة الجيدة، كان له تأثير إيجابي جدا".

كان كارو الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي لليفركوزن منذ 2018 بعد مسيرة ناجحة في عالم الأعمال، من مشجعي برشلونة وحاملا لتذاكر موسمية سابقا.

قال الإسباني إن خلفيته في عالم الأعمال أثرت بشكل كبير على طريقة إدارته للنادي، متابعا "هناك اختلافات كبيرة بين كرة القدم والأعمال... لكن هناك أيضا أوجه تشابه. تعمل كفريق وتتخذ قرارات وتحتاج إلى قيادة. خلفيتي كانت أساسية".

"يمكننا التغلب على بايرن"

بلغ ليفركوزن ثمن نهائي دوري الأبطال ببطاقة مباشرة كما نصف نهائي كأس ألمانيا. يستضيف بايرن ميونيخ السبت في المرحلة 22 من الدوري.

يحتل بايرن صدارة الدوري بفارق ثماني نقاط، مما يجعل مباراة السبت الفرصة الأخيرة لملاحقه ليفركوزن للبقاء في سباق اللقب.

وعلى الرغم من أن بايرن هو المرشح الأبرز للقب، فإن ليفركوزن يبدو خصما قويا لم يسبق له مثيل منذ فريق يورغن كلوب في بوروسيا دورتموند، وهو الفريق الذي فاز بلقبين متتاليين عامي 2011 و2012.

ولم يتمكن ليفركوزن من الفوز على بايرن في الدوري منذ أيلول/سبتمبر 2022، أي قبل شهر من تولي ألونسو القيادة.

مع ذلك، أقصى ليفركوزن بايرن من مسابقة الكأس في كانون الأول/ديسمبر 2024، في مباراة شهدت طرد الحارس المخضرم مانويل نوير لأول مرة في مسيرته بعد خطأ غريب، حيث اصطدم بالمهاجم الهولندي جيريمي فريمبونغ خارج منطقة الجزاء.

قال كارو "لا أعتقد أنهم يخافون منا، لكنهم يحترموننا".