شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يستطلع رأي طبيب الزمالك قبل مشاركة ناصر ماهر أمام الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك ، بقيادة السويسري كريستيان جروس، على استطلاع رأي الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة فى موقف ناصر ماهر من المشاركة في مواجهة الإسماعيلي المقبلة، والمقرر لها الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر المسابقة، وذلك خوفا من دفع جروس باللاعب دون التأكد من جاهزيته الكاملة بعد إصابته فى العضلة الخلفية، وانتهي اللاعب من البرنامج التأهيلي.

ويعمل جروس علي عودة المصابين ناصر ماهر ومصطفي الزناري بعدما تعرض عبد الله السعيد ومحمود بنتايج وعمر جابر للإصابة فى مواجهة بيراميدز الأخيرة بالدوري.

في سياق مختلف، يجهز السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة بنادى الزمالك الصفقات الجديدة لموقعة الإسماعيلى المقرر لها الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

ووضع جروس برنامجاً خاصاً لمحمود جهاد لاعب وسط فاركو وأحمد حسام مدافع الجونة من أجل الدخول سريعاً في أجواء الفريق، خاصة أن السويسري يؤمن بإمكانيات وقدرات الثنائي وهو صاحب قرار انضمامهما لصفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وعقد جروس جلسة مع ثنائى الزمالك الجديد من أجل إزالة الرهبة من عليهم ومنحهم الثقة خاصة بعد الانتقال إلى نادى جماهيري،مطالبهم بضرورة التركيز خاصة في الظهور الأول مع الفريق لنيل ثقة المشجعين والحصول على صك العبور إلى قلوبهم.